49歲消防員邱耀文處理神奇道車禍期間猝逝 消防處長哀悼
撰文：凌逸德
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今早（19日）11時許，大嶼山迪士尼樂園度假區神奇道發生交通意外，一名女司機半昏迷送院。消防處今午發稿證實，消防員邱耀文處理事件期間突然暈倒，送院搶救後，延至今午3時08分不治，終年49歲。消防處長楊恩健今午曾到北大嶼山醫院了解，他對事件表示哀痛。處方表示，消防處福利組正與邱耀文的家人保持緊密聯繫，並會提供一切協助，幫助他們度過這悲痛及艱難的時刻。
消防處指出，離世消防員邱耀文隸屬竹篙灣消防局，今日早上在竹篙灣處理一宗交通意外期間，突然在現場暈倒，在場一同處理該宗交通意外的同僚即時為他施行心肺復甦法，並使用自動心臟除顫器為他急救。邱耀文於下午12時06分送院，其後於下午3時08分證實不治，終年49歲。
楊恩健表示，邱耀文服務消防處超過31年，一直克盡厥職工作表現優秀，任職期間曾獲香港消防事務長期服務獎章（第一加敘勳扣）、政務司司長感謝狀及高級指揮官嘉許狀。他對於痛失這盡忠職守的同事感到非常難過和惋惜，又稱部門上下均感十分難過和痛心，他已代表部門所有人員，向邱耀文的家屬致以最深切慰問。
至於涉事交通意外及生於今早11時44分，一名39歲姓蘇男子駕駛旅遊巴，沿迪士尼樂園度假區神奇道中線往迴旋處，轉往幻想道期間，撞到沿慢線駛至、由28歲姓林女司機駕駛的私家車，並將私家車推上草叢撼到指示牌，林女一度昏迷，被送往瑪嘉烈醫院救治，其後回復清醒。