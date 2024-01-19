屯門大興邨遊樂場男童疑遭猥褻　警拘涉非禮39歲智障男

屯門大興邨發生懷疑猥褻事件。有網民在社交平台發帖表示，目擊一名男子於大興邨公眾遊樂場，手抱另一名年約小學3至4年級男童，疑在衣服遮掩下進行懷疑猥褻行為。警方表示於昨晚相關接獲報案，經深入調查後，屯門警區情報組及特遣隊於今日（19日）下午約2時，在大興邨以涉嫌「非禮」拘捕一名39歲中國籍男子，懷疑與案有關。被捕男子現正被扣留調查，案件交由屯門警區刑事調查隊第六隊跟進。據悉案發於昨晚（18日）約8時，被捕男子有輕度智力障礙，與男童互不相識。



網上流傳一段長約1分鐘的事發片段，可見一名男子與坐在大興邨遊樂場一張長椅上，從後手抱一名男童，不時四處張望；男童疑似坐在中年漢的大腿上，下身被衣服遮掩，並一直注視着手提電話。其間中年漢疑似在衣服遮掩下有猥褻行為，男童一度用手推開中年漢的右手但不果。

途人將事發片段發布至社交媒體Facebook，並表示事後曾上前詢問二人是否親屬關係，惟男童否認，只稱對方是「朋友」；男童被問及曾否被該男子撫摸時，卻「根本唔知發生咩事咁」。途人又指其女兒放學期間亦曾被疑似同一名男子尾隨，形容該男子「係（喺）學校都好出名了」，更懷疑他不論男女都會尾隨。她表示已經通報學校，而校方亦表示會跟進事件。