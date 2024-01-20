警灣仔辦全城守網嘉年華打撃網騙　蕭澤頤籲市民提高警覺

警務處網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）今日（20日）在灣仔海濱休閒站舉辦「全城守網嘉年華2024」（活動詳情可查看﹕cyberdefender.hk），透過富趣味性的表演及攤位遊戲，以及晚上以多達800部無人機呈現以網絡安全為題的故事的光影匯演，讓市民認識網絡陷阱及數碼安全。警務處處長蕭澤頤出席開幕禮致辭時表示，近年愈趨活躍的網絡犯罪活動是全球共同面對的挑戰，警方推出一系列線上線下宣傳活動，希望令防騙及數碼安全成為市民日常生活一部分，並呼籲市民時刻保持警覺。



警務處處長蕭澤頤表示，近年愈趨活躍的網絡犯罪活動是全球共同面對的挑戰，警方推出一系列線上線下宣傳活動，希望令防騙及數碼安全成為市民日常生活的一部分，並呼籲市民時刻保持警覺。（梁鵬威攝）

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出席開幕禮的除了蕭澤頤外，亦包括警務處副處長（行動）周一鳴、刑事及保安處處長葉雲龍、助理處長（刑事）鍾詠敏、網罪科總警司林焯豪，以及澳門司法警察局副局長蘇兆強。蕭澤頤指，去年首11個月，本港共錄得31,467宗科技罪案，合共損失高達50億元，當中八成屬網上騙案。他呼籲市民留意最新推出的「轉數快」高危警示及「短訊發送人登記制」，時刻保持警覺，以辨識詐騙陷阱。

由網罪科舉辦的「大灣區青少年人工智能及網絡安全挑戰賽」，亦於嘉年華期間進行決賽及頒獎禮。挑戰賽旨在提高青少年的網絡安全意識及數碼素養，吸引逾千名來自本地、澳門及大灣區城市的中學生參加。參賽者需設計人工智能方案，以改善市民生活質素及保障網絡安全。比賽最終由張祝珊英文中學、迦密主恩中學及中華基督教會蒙民偉書院，組成的聯隊奪得全場總冠軍，而廣東省冠軍及澳門冠軍分別為英東中學、深圳香港培僑書院龍華信義學校及亞加達國際預科青藤書院和澳門培正中學、澳門聖保祿學校及澳門廣大中學。