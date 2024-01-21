渣打馬拉松2024｜30歲男跑手疑賽後天后站月台暈倒　送院後不治

香港馬拉松今日（21日）舉行，田總公布21名選手送院，惟賽事結束後懷疑有跑手暈倒不治。一名港鐵職員於中午12時12分報警，指一名身上繫有號碼布的30歲男跑手，在港鐵天后站月台暈倒。救護車將他送往律敦治醫院搶救，至下午1時許不治。



田總表示842名選手受傷，大部分是擦傷、扭傷，21人需要送院。其中1名參加10公里賽事的男子情況較嚴重，在維多利亞公園近終點暈倒，一度心臟停頓，經搶救後情況改善。醫管局則指，截至上午11時共19人送院，其中一人情況危殆。



一名30歲男子在天后站月台暈倒，送院後不治，相信是渣打馬拉松參賽者。（廖雁雄攝）

每年一度的盛事渣打香港馬拉松今日（21日）舉行，7.4萬名跑手分別參與全馬拉松、半馬拉松及10公里（10K）賽事，人數回復疫前的水平，全馬、半馬都在尖沙咀出發，而10K則在東區走廊起步，終點均在維多利亞公園。

有受傷跑手由救護車送往律敦治醫院救治，當中一名昏迷男子於早上由醫療輔助隊送院，需要施用自動心外壓機，並戴上氧氣罩協助呼吸；另有一名跑手陷入昏迷，送院期間回復清醒。

醫管局表示，截至上午11時，累計有19名跑手送院，分別11男8女，當中1人危殆、6人嚴重、7人穩定或滿意、4人已出院，其餘1人未知狀況。他們分送廣華醫院、東區醫院及律敦治醫院等治理。

受傷跑手由救護車送往律敦治醫院救治，當中一名昏迷男子由醫療輔助隊送院，需要施用自動心外壓機，並戴上氧氣罩協助呼吸。（馬耀文攝）

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