渣打馬拉松2024｜30歲男跑手疑賽後港鐵天后站暈倒　送院後不治

香港馬拉松今日（21日）舉行，田總公布21名選手送院，惟賽事結束後懷疑有跑手暈倒不治。一名港鐵職員於中午12時12分報警，指一名30歲男跑手，在港鐵天后站暈倒。救護車將他送往律敦治醫院搶救，至下午1時許不治。



據悉死者姓張（30歲），今早參加半馬拉松賽事，事發時在港鐵天后站內往月台的扶手電梯上暈倒。由於他身穿跑步衫褲，身上有馬拉松號碼布，懷疑他剛跑完渣打馬拉松賽事後暈倒。他被送往律敦治醫院搶救，惜終告不治，事件原因有待調查，案件由鐵路警區港島線第二隊跟進。



一名30歲男子在天后站月台暈倒，送院後不治，相信是渣打馬拉松參賽者。（廖雁雄攝）

每年一度的盛事渣打香港馬拉松今日（21日）舉行，7.4萬名跑手分別參與全馬拉松、半馬拉松及10公里（10K）賽事，人數回復疫前的水平，全馬、半馬都在尖沙咀出發，而10K則在東區走廊起步，終點均在維多利亞公園。

田總於賽事結束後，公布共有842名選手受傷，大部分是擦傷、扭傷，21人需要送院，其中1名參加10公里賽事的男子情況較嚴重，在維多利亞公園近終點暈倒，一度心臟停頓，經搶救後情況改善。另外警方接報，一名30歲男跑手疑比賽後在港鐵天后站暈倒，送院後不治。

而醫管局則表示，截至下午2時，累計有34名跑手送院，分別23男11女，當中1人離世、1人危殆、4人嚴重、20人穩定或滿意、7人已出院，其餘1人未知狀況。他們分送廣華醫院、東區醫院及律敦治醫院等治理。

受傷跑手由救護車送往律敦治醫院救治，當中一名昏迷男子由醫療輔助隊送院，需要施用自動心外壓機，並戴上氧氣罩協助呼吸。（馬耀文攝）

+ 3

▼全馬、半馬路線圖▼