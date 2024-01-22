吉隆坡回港男食品盒掩飾藏$330萬海洛英　涉販毒被起訴周二提堂

香港海關在機場破獲一宗販毒案，檢獲4.2公斤懷疑海洛英，市值約330萬元。涉案28歲本地男子涉嫌以食品包裝盒裝着毒品，試圖作掩飾，惟因包裝盒異常沉重，引起關員懷疑，經進一步檢查後發現涉案海洛英，隨即以涉嫌販毒拘捕該名男子。他被落案起訴，案件將於明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。



海關在機場一名抵港旅客的行李，檢獲藏於食品包裝盒的4.2公斤懷疑海洛英，市值約330萬元，並拘捕涉案本地男子。（任葆穎攝）

香港海關毒品調查科調查主任羅秀蘭表示，海關機場科人員昨日（21日）在香港國際機場，截查一名由馬來西亞吉隆坡飛抵本港的男子，檢查其寄艙行李時發現X光影像有可疑,遂進行更深入檢查。關員發現行李內的食品包裝異常沉重，打開共4盒食品包裝後，檢獲4.2公斤懷疑海洛英，人員隨即以涉嫌販運藥危險藥物，拘捕涉案28歲男子，他報稱為倉務員，只在吉隆坡逗留兩日一夜。

海關在機場一名抵港旅客的行李檢獲藏於食品包裝盒的4.2公斤懷疑海洛英，市值約330萬元，並拘捕涉案本地男子，他黑布蒙頭由海關人員押走。（任葆穎攝）

海關檢獲的涉案食品包裝盒，包括豆沙餅及燕窩外盒，均為馬來西亞常見的手信；另亦檢獲印有「雙獅地球牌」的懷疑毒品包裝。羅秀蘭形容販毒集團利用不同的日常用品及食品，配以「精良的手法」收藏毒品，企圖減低被海關人員發現的風險。她稱海關人員會一如以往透過風險管理及使用先進的裝備，防止毒品流入本港。

海關再次呼籲市民，農曆新年假期將至，勿為賺快錢而挺而走險。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及港幣500萬元。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。