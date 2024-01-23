珍惜生命│沙田元朗半小時內兩宗墮樓案　釀一死一傷

沙田及元朗凌晨分別發生墮樓案，兩案發生時間相距不足半小時。

凌晨零時25分，當局接獲水泉澳邨喜泉樓一單位婦人報案，指其兒子懷疑從高處跌落大廈平台。救護員接報到場，發現事主仍然清醒，立即將其送往威爾斯親王醫院治理。人員經初步調查，相信25歲姓李男事主，從上址一單位墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，正調查事件。據知，事發為一低層單位；

及至凌晨零時41分，當局接報指一名年約30歲男子，被發現倒臥在朗屏邨繡屏樓平台，奄奄一息。救護員到場將事主急送博愛醫院搶救，惜最終不治。警方初步調查，得悉事主生前因財困而不愉快。



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