美孚新邨單位疑電暖爐起火　冒火舌濃煙　3母女被嗆醒慌忙逃生

本港氣溫驟降，荔枝角美孚新邨13樓一單位疑電暖爐電力負荷過重起火，3母女冒寒逃生。今日（24日）上午7時41分，多名住戶報案指發生火警，一名女子大叫有火警，走廊冒出濃煙，有人稱被困單位。據現場消息指，事發時一個3房單位內有3母女，放置在客廳並插在拖板的電暖爐懷疑因負荷過重起火，燃燒其他雜物，於是冒出大量濃煙。3母女被濃煙嗆醒，慌忙逃生，其間母親左手手指受傷，在現場包紮等候送院，其中一名女兒則吸入濃煙不適。另外有30名住戶自行疏散至地面。



從現場圖片可見，火舌及黑色濃煙從單位冒出，消防員及救護人員在現場救援。



事發時單位內有3母女，客廳暖爐懷疑起火，並燃燒其他雜物，於是冒出大量濃煙。3母女被濃煙嗆醒，慌忙逃生，其間母親手受傷。(黃學潤攝)

居住在18樓的陳小姐表示，今早有鄰居按她的門鐘，當時鄰居表現着急，並說：「火燭啊，着晒煙，快啲走啊！」，結果她一打開門「好勁囉啲煙！」同樣居住在18樓的胡生表示，「喺窗見到好多煙」，與90多歲的母親走火警到地面，以他所知應該無人困𨋢。

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本港天氣驟降，天文台表示，受冬季季候風影響，今日（24日）天氣仍然嚴寒。今日最低氣溫為6度，最高氣溫亦僅得11度，惟部分地區今早氣溫更低於6度，其中疑因使用電暖爐導致火警的荔枝角一帶，今早8時許亦僅得5.8度。

消委會提醒巿民，使用電暖爐時要留意：

1. 不應把電暖爐放在電源插座之下，或較潮濕的地點例如浴室（可供浴室用的除外）。除特別設計的型號外，一般電暖爐不能作晾乾衣物之用；

2. 電暖爐普遍功率較高，可能達2,500瓦特或更高，不能與其他高耗電量電器共用電源；

3. 充油式電暖爐頗重，過度傾側時有可能翻倒，或對附近小孩構成危險。此外，從表面看不出暖爐發熱板的高溫，意外或長時間觸摸可能灼傷肌膚，必須小心。

4. 準備離開房間或不用暖爐時，應先關掉電源，既安全又可節省能源。

5. 用戶應定期清潔電暖爐，清潔前，必須拔掉電源插頭，並等待機身冷卻才開始清潔。