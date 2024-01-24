美孚新邨單位疑電暖爐起火　黑色濃煙冒出　居民大叫有火警

本港氣溫驟降，荔枝角美孚新邨一單位疑電暖爐起火。今日（24日）上午7時41分，有住戶報案稱聽到一名女子大叫有火警，走廊更冒出濃煙，隨後陸續有多名住戶報案求助，有人稱被困單位。從現場圖片可見，火舌及黑色濃煙從單位冒出。消防員及救護人員趕往現場救援，女戶主手部燒傷，在現場包紮等候送院。



火舌從單位冒出。（Mei Foo 美孚 Facebook 群組圖片）

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本港天氣驟降，天文台表示，受冬季季候風影響，今日（24日）天氣仍然嚴寒。今日最低氣溫為6度，最高氣溫亦僅得11度，惟部分地區今早氣溫更低於6度，其中疑因使用電暖爐導致火警的荔枝角一帶，今早8時許亦僅得5.8度。

消委會提醒巿民，使用電暖爐時要留意：

1. 不應把電暖爐放在電源插座之下，或較潮濕的地點例如浴室（可供浴室用的除外）。除特別設計的型號外，一般電暖爐不能作晾乾衣物之用；

2. 電暖爐普遍功率較高，可能達2,500瓦特或更高，不能與其他高耗電量電器共用電源；

3. 充油式電暖爐頗重，過度傾側時有可能翻倒，或對附近小孩構成危險。此外，從表面看不出暖爐發熱板的高溫，意外或長時間觸摸可能灼傷肌膚，必須小心。

4. 準備離開房間或不用暖爐時，應先關掉電源，既安全又可節省能源。

5. 用戶應定期清潔電暖爐，清潔前，必須拔掉電源插頭，並等待機身冷卻才開始清潔。