一日兩宗暖爐引火　一文看清安全使用方法　專家提醒3狀況存風險

近日本港氣溫驟降，不少市民或會使用電暖爐，惟美孚新邨和瑪嘉烈醫院今日（24日）分別發生懷疑由暖爐引致的火警。資深工程師何永業接受《香港01》訪問時表示，除暖爐內部的電路或部件故障外，長時間連續使用、使用不合適插座、將暖爐放在易燃物附近等行為，都有可能導致火警。他又提醒如發現暖爐表面過熱、出現火花或燒焦味道、電線和插頭損壞或過熱時，就代表暖爐可能有潛在火警風險，應要馬上停用。



美孚新邨一個單位今早（24日）有電暖爐起火，屋內3母女被濃煙嗆醒逃生，其中母親手指受傷。(黃學潤攝)

何永業表示，一般暖爐導致火警的成因不外乎3個常見成因，其中包括電線短路、過載、接觸不良等電路故障情況；暖爐內部元件或部件故障，如加熱元件過熱、線路老化等；以及各種不正確的使用方法，如使用不合適的插座或損壞的電線、長時間連續使用、將暖爐放置在易燃物附近等。

他指出，一般情況下暖爐外殼溫度不會超過攝氏70度，正常並不足以燒着易燃物；插座溫度則取決於使用的電流和連續時間，「當插座連續使用長時間後，電流通過插座產生的熱量，可能會使插座溫度升高」，故使用電暖爐時如在同一插座或拖板使用其他電器，有可能導致插座過熱，構成安全隱患。

何永業。（資料圖片）

對於如何判斷自己的暖爐有問題，何永業提醒可注意暖爐表面是否過熱，或者是否有明顯的電路故障情況，如出現火花或燒焦味道等，亦可留意電線和插頭是否有損壞或過熱。

要避免意外，何永業強調不應將易燃物、特別是衣物或其他物品放在暖爐上方或附近，「原則上是感覺不到高溫的距離，最少約1米」，防止它們被過度加熱而引起火災；亦要確保暖爐被放置在平穩表面上以防止摔機，並定期檢查暖爐的電線和插頭；選購新電暖爐時，應選擇具備過熱保護功能或自動斷電功能等安全功能的電暖爐。他特別提到使用氣體暖爐時，應確保該處有良好通風及有充足空氣，以免產生一氧化碳，並要遵循有關操作指南。

何永業呼籲市民選購新的電暖爐時，應選擇具備過熱保護功能或自動斷電功能等安全功能的電暖爐；使用電暖爐時亦不應同時在同一插座或拖板使用其他電器。（資料圖片）

另外消委會亦提醒巿民使用電暖爐時應留意以下事項：

1. 不應把電暖爐放在電源插座之下，或較潮濕的地點例如浴室（可供浴室用的型號除外），並留意除特別設計的型號外，一般電暖爐不能作晾乾衣物用

2. 電暖爐普遍功率較高，可能達2,500瓦特或更高，不能與其他高耗電量電器共用電源

3. 充油式電暖爐頗重，過度傾側時有可能翻倒，或對附近小孩構成危險；且從表面看不出暖爐發熱板的高溫，意外或長時間觸摸可能灼傷肌膚，必須小心

4. 準備離開房間或不用暖爐時，應先關掉電源

5. 應定期清潔電暖爐，清潔前須先拔掉電源插頭，並等待機身冷卻

▼ 今早美孚新邨火警情況 ▼



美孚新邨單位疑電暖爐起火，冒火舌濃煙。（Marco Leung Leung）