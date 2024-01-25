將軍澳45歲無業漢潛安寧花園單位淋紅油　10歲繼子助拍片同被捕

將軍澳安寧花園一個住宅單位，本周一（22日）被淋紅油，警方調查後拘捕一對父子，其中45歲父親犯案，讀小五的10歲繼子在旁協助拍片，結果一同涉案被捕，警方反黑組正跟進調查。



45歲男子涉淋油刑事毀壞，其10歲繼子亦涉案被捕。（警方提供）

消息稱，被淋油單位的男戶主70歲，為退休人士。上周日（21日）他收到追數電話，指其子欠賭債約$80萬。由於他與兒子沒有聯絡約20年，因此並沒理會，也沒報警。同日下午4時半左右，他發現住所的鐵閘和木門被人潑上紅油，這才報案。

事主其後翻看自己安裝的CCTV，發現兩名男子犯案，其中一名成年人淋油，旁邊的小童則拍片紀錄，完事後即逃去。

警方經調查及分析，昨日在將軍澳區拘捕兩人，他們分別姓莊45歲，無業；姓丘10歲，讀小學五年班。據了解，莊是男童的繼父。

警方強調，「刑事毁壞」屬嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。市民切勿以身試法，警方呼籲市民，如發現有可疑人出入其住宅大廈，應盡快向警方報案，大廈保安員亦應提高警覺。