警方大嶼山警區打擊違泊　單日發123張「牛肉乾」拉兩女

警方大嶼山警區交通執行及管制隊、交通隊及軍裝巡邏小隊人員昨日（25日）在區内舉行交通日，主要針對違例泊車引致交通擠塞、在非停車處違例泊車及沒有遵從交通標誌等交通問題。



人員共發出123張定額罰款通知書及21張傳票，主要涉及違例泊車、未持有有效封閉道路許可證、沒有遵循道路標記、持過期駕駛執照駕駛、行人不依交通燈號橫過馬路、在行人路上騎單車及攀越或穿過路邊圍欄或中央分道而進入車路。

另外，大嶼山警區聯同民政處，食物環境衛生署及地政署人員，進行清理違例停泊單車行動，於東涌慶東街、富東街、怡東路、迎東街、黃龍坑道及東涌道一帶，檢走及清理合共159架違例停泊單車。

行動中，人員亦拘捕兩名分別為40歲和41歲的本地女子，涉嫌 「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「行人路上駕駛」。人員同時扣查兩輛涉案電動單車。被捕人已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方亦提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，市民必須遵守相關法例。警方亦會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全，並呼籲所有道路使用者應遵守交通規例，時刻都要做到「專注、忍讓、守法」。