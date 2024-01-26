入境處一連4日反黑工拘19男女　包括3僱主及一協助者

入境處本周一至昨日（22至25日）一連4日期間，在全港多區展開反非法勞工行動，其間合共拘捕介乎23至61歲的13男6女，當中包括15名非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主，以及一名涉嫌協助及教唆者。



入境處在一連4日的行動期間，合共拘捕了15名非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主，以及一名涉嫌協助及教唆者。（入境處提供）

入境處指，特遣隊人員在行動期間搜查了3個目標地盤及24個目標地點，包括護老院、展覽廳、裝修中單位、住宅大廈、餐廳及零售店舖等，其中被捕的非法勞工為介乎23至57歲的11男4女，其中一名男子持有「行街紙」及涉嫌行使及管有他人身份證；而行動期間涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主，是介乎29至61歲的2男1女；涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的，則是一名52歲女子。

入境處強調，任何人違反對其有效的逗留條件即屬犯罪，重申所有旅客在未獲批准前，不論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違例者會被檢控，最高罰款5萬元及監禁兩年，協助及教唆他人違反逗留條件者同罪；而《入境條例》亦列明非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，否則最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

處方亦指，《入境條例》刑明僱主如僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可被判罰款50萬元和監禁10年，有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等亦可能要負上刑事責任，高等法院曾表明聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄；此外任何人士使用或管有偽造身份證或他人身分證，最高亦可被判罰款10萬元及監禁10年。

根據法院判例，任何人士在決定聘用一名僱員前，須採取一切切實可行的步驟，以確定有關僱員是可合法受僱，除查閱僱員的身份證外，亦負有明確的責任向僱員作出查詢，而僱員提供的任何答案不會令該人對僱用有關僱員的合法性產生合理懷疑；如求職者沒有香港永久性居民身分證，僱主亦須查閱求職者的有效旅行證件，否則最高可被判罰款15萬元及監禁一年。入境處表明會繼續嚴正執法打擊有關罪行，提醒所有僱主切勿以身試法，僱用非法勞工。