柴灣已婚警察宿舍飯堂起火　廚房濃煙冒出　消防到埸灌救

撰文：凌逸德
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今日（27日）上午7時09分，柴灣已婚警察宿舍飯堂發生火警，飯堂廚房有濃煙冒出，消防接報到場動用一條喉及一隊煙帽隊，15分鐘後將火救熄。意外中無人受傷亦無須疏散，消防及警方正調查意外成因。

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