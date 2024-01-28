接「貓義工」通知棄貓　夫婦揭深水埗垃圾屋8貓奄奄一息報警求助

深水埗發生懷疑虐貓案。今晚（27日）約8時10分，警方接獲一名男子報案，指早前受一名自稱「貓義工」的年約30多歲女子委託，前往基隆街268號一幢大廈樓上單位照顧貓咪，男子與妻子到場後發現單位環境惡劣，屋內多隻貓情況欠佳，於是報警。據悉報案人與妻子於周四（25日）曾前往單位，當時已發現該處猶如「垃圾屋」，排泄物四散一地，夫婦多次聯絡涉事「貓義工」不果，終於今日報警求助。警員接報到場，發現8隻生還貓咪，但現場環境凌亂，通知愛協人員到場檢走貓隻。警方將案列作「殘酷對待動物」處理，正調查事件起因。



8隻貓咪被困在同一間房內，其中兩隻困於貓籠、4隻在房內四處走動。大部分貓咪體形瘦削，其中一隻更疑似脊骨移位。（梁偉權攝）

報案夫婦接受《香港01》訪問，指約一年前透過網上群組認識自稱「貓義工」的姓袁女子，偶爾會與對方交收貓糧及貓用品，交情不深。袁自稱經常餵飼及收養流浪貓。三日前夫婦突然接獲袁女來電，「好似著草咁」聲稱有急事要離開，僅留下住址，並將鎖匙放在門外，要求夫婦接手照顧貓咪。

夫婦前往袁女所述單位始發現事有蹺蹊。涉事單位環境凌亂，排泄物四散一地，傳出陣陣惡臭，有如「垃圾屋」，屋內大部分貓糧受潮，食水亦受到污染。他們又發現8隻貓被困在同一間房內，其中兩隻困於貓籠、還有4隻在房內四處走動，品種包括豹貓、英短、長毛貓等。大部分貓咪體形瘦削，其中一隻更疑似脊骨移位。

夫婦其後一連多日嘗試聯絡袁女不果，今日再返回涉事單位，發現環境未見改善，又懷疑現場為貓繁殖場，商量後決定報警。警員到場經初步調查後，將案件列作「殘酷對待動物」，通知愛協人員到場檢走貓隻，並繼續嘗試聯絡袁女。

愛協表示，愛協督察1月28日到達深水埗一個單位接走共8隻貓，現時於愛協灣仔中心進行進一步治理。警方現時將案件列為懷疑殘酷對待動物個案。

涉事單位堆滿雜物，環境凌亂，傳出陣陣惡臭。（梁偉權攝）