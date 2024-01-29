吐露港公路往沙田方向　據報7車「串燒」相撞　至少一人傷

撰文：凌逸德
出版：更新：

今日（29日）上午7時許，吐露港公路往沙田方向發生多車相撞意外，初步收報涉及7輛車，包括貨車及私家車等，至少一人受傷，救護人員正趕往現場救治，警方正調查事故成因。

突發
車禍