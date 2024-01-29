小西灣體育館對開海面男子浮沉　昏迷不醒送院搶救

撰文：凌逸德
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今（29日）晨8時許，警方接獲途人報案，指於小西灣體育館對開海旁，發現有人載浮載沉。水警、消防及救護車接報到場，將一名男子救起，他昏迷不醒，被送院搶救。

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