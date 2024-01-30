西環男捱的士撞昏迷吐血　的士一度逃去　七旬男司機終涉危駕落網

西環發生車禍。凌晨2時半左右，一名65歲姓葉男子，在皇后大道西近和合街橫過馬路時，遭一輛的士撞倒。傷者登時倒地，頭部重創昏迷。當時另一名男子正截乘的士，目擊涉案的士車禍後逃逸，立即記下車牌報案。救護員趕至為傷者急救，並送往瑪麗醫院救治。警方經調查後，拘捕一名71歲姓王本地男的士司機，涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，現正被扣留調查。



現場遺下一些食物。(李家傑攝)

據了解，男傷者年約65歲，送院時仍然昏迷，其妻子事後趕到醫院了解情況，憂心忡忡。意外現場留下血跡、及一些糕點、三文治等食物。

目擊事件的蔡先生(左)向警員講述事發經過。(李家傑攝)

目擊事件的蔡先生憶述，當時正在路邊截乘的士，打算前往北街飲茶。當他見到一輛可供出租之的士駛近，他遞手截車時，不但發現該的士沒有停下的意欲，的士竟撞及正在路過的男途人，更沒有停下，繼續踩油離去。蔡見狀立即跑出馬路，望清楚並記下的士車牌後報案，另有其他司機停車協助，只見事主昏迷不醒，口部吐血。蔡指，事發時的士車速不高，估計司機根本未有留意到有人過馬路。

警方指，於凌晨2時31分接獲途人報案，指一輛的士沿皇后大道西西行，當駛至皇后大道西532號時，的士懷疑撞倒正在橫過馬路的一名男子。人員接報到場，姓葉（65歲）男子頭部受傷，昏迷被送往瑪麗醫院治理。案件列作「交通意外有人受傷—肇事後不顧而去」跟進。