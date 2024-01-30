泰國抵港貨櫃藏4200公斤瀕危鯊魚皮　海關拘海味店股東檢$170萬貨

海關昨日（29日）在葵涌海關大樓檢查一個從泰國抵港的貨櫃，搜出4,200公斤屬瀕危物種的受管制鯊魚皮，市值170萬元，並在上環拘捕一名67歲海味店男股東，正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。



海關在一個泰國抵港貨櫃，搜出4,200公斤屬瀕危物種的受管制鯊魚皮，市值170萬元。（羅敏妍攝）

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康表示，港口及海域科人員透過風險管理及資料分析，鎖定一個來自泰國入口香港、報稱載有乾鯊魚翅的20呎貨櫃，昨在葵涌海關大樓檢驗，打開貨櫃時發現內藏171箱、共4,200公斤懷疑受管制乾鯊魚皮。

海關在一個泰國抵港貨櫃，搜出4,200公斤屬瀕危物種的受管制鯊魚皮，市值170萬元。（梁偉權攝）

漁護署人員核實後，確認檢獲的為真鯊目真鯊科乾鯊魚皮，屬《保護瀕內危動植物物種條例》內，《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二列明的瀕危物種。案件交由海關有組織罪案調查科跟進，人員昨前往收貨公司位於上環的地址調查，拘捕一名懷疑非法進口受管制鯊魚皮的海味店67歲男股東。檢獲的鯊魚皮會用於本地銷售還是再出口，仍有待調查。海關亦不排除該批鯊魚皮可能被用作食療之用。

海關在一個泰國抵港貨櫃，搜出4,200公斤屬瀕危物種的受管制鯊魚皮，市值170萬元。（梁偉權攝）

海關指出，《保護瀕危動植物物種條例》修訂已於去年12月15日生效，有更多瀕危物種加入受管制名單，海關會繼續透過情報分析及風險管理，抽查及檢驗出入口香港的貨物及旅客，並聯同漁護署打擊非法進出口瀕危物種的活動。

海關在一個泰國抵港貨櫃，搜出4,200公斤屬瀕危物種的受管制鯊魚皮，市值170萬元。海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒（左）及港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康交代案情。（羅敏妍攝）

根據法例，任何人未取得相關許可證而進出口或管有瀕危物種，一經定罪，最高罰款1,000萬元及監禁10年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私瀕危物種活動。