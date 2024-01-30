跨部門東九龍反黑工拘20人　包括一名被通緝巴籍女

東九龍總區包括機動部隊、反三合會行動組、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員，聯同入境處及勞工處，今日（30日）展開代號「冠軍」的打擊非法入境者和非法勞工行動，突擊搜查東九龍區內多個地點，共拘捕20人。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由入境處跟進。



警方聯入境處及勞工處展開代號「冠軍」的打擊非法入境者和非法勞工行動，突擊搜查東九龍區內多個地點，共拘捕20人。（警方提供圖片）

警方表示，行動中共拘捕本地2男1女、持雙程證內地3男6女、1名越南籍男子、2名孟加拉籍女子、1名巴基斯坦籍女子及4名印尼籍女子，年齡介乎20歲至65歲，分別涉嫌「僱用非法勞工」、「協助及教唆他人未獲入境處處長批准前從事僱傭工作」、「未獲入境處處長授權而留在香港」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「逾期居留」、「行使及管有懷疑偽造身份證」及「使用虛假文書」等。其中一名25歲巴基斯坦籍女子為被通緝人士；據了解，該名女子欠交罰款而被通緝。

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。