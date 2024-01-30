石門站長者輕生｜七旬腦退化妻近日住安老院　八旬夫接妻雙雙尋短

港鐵石門站今午（30日）發生企圖謀殺及自殺案，一對長者被發現在殘廁內輕生，男不治女送院。據了解，84歲男死者與71歲女事主為夫婦，妻子確診腦退化症十多年，近期入住安老院，丈夫則與兒子同住。丈夫今日到安老院接走妻子後，兩人到石門站殘廁內自尋短見。



港鐵石門站殘廁發生企圖謀殺及自殺案，一對年長夫婦男死女傷，殘廁內遺下一部輪椅，大批警員在場調查。（林振華攝）

案發在今午約4時33分，警方接獲一名男子報案，指一男一女長者在石門站一個傷殘人士廁所內，懷疑企圖自殺。救援人員趕至，發現男事主陷入昏迷，女事主尚清醒，將兩人送往威爾斯親王醫院搶救，惟男事主延至下午5時許證實不治。據悉女事主要坐輪椅，有港鐵職員發現有人進入殘廁一段時間仍未離開，感可疑遂前往開門了解，並揭發事件。案件列作企圖謀殺及自殺案處理。

港鐵回覆《香港01》查詢表示，駐站職員在下午4時許收到無障礙洗手間的行動感應器發出警報，即時前往查看，因叩門未有回應，遂開門了解情況，發現兩名事主後，隨即報警求助及處理跟進。事件期間列車服務未受影響。港鐵全線超過90個無障礙洗手間均裝有行動感應器，如使用者超過一段時間沒有動靜，會自動向車站發出警報。

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