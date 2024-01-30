落馬洲運金貨Van遭攔車截劫　兩匪持彎刀爆窗搶車劫8塊金條逃去

落馬洲發生搶劫案。今日（30日）晚上8時許，一名男子報案，指他駕駛客貨車載同每條重約1公斤、合共8塊金條，由紅磡貨倉運貨至洲頭村，至洲頭村路時突遭一輛七人車及一輛私家車攔截。

私家車及七人車上兩名匪徒下車亮刀威嚇，打爛其客貨車車窗，連貨帶車搶去。當中一名賊人駕走客貨車、另一賊人駕走自己的私家車，但駕來的七人車卻棄在現場，警方列搶劫案展開調查。



事主姓沈21歲，家住沙頭角，報稱地盤工人。據了解，事主本月初開始為朋友充當司機運送金條，每次酬勞為400元。客貨車由朋友提供，至今已運送了4次。

消息稱，昨晚7時左右，事主如常受托，運送8條、每條1公斤的金條，他用麻袋裝載，並放在貨VAN的座位上。他駕車於8時10分左右到達洲頭村，突然兩名歹徒出現，其中1人持彎刀打破事主的玻璃窗，並指嚇事主。事主慌忙由乘客位逃脫，惟左腳被玻璃碎割傷，只得負傷逃跑。其間他見到歹徒搜索其車輛，及後被駛走。

兩名歹徒各持一柄彎刀，1.7米至1.8米高，其中一人壯材，另一人中等身材，同樣穿黑色鴨嘴帽、黑色外套、黑色褲、黑口罩。