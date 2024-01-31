屯門疑受虐9個月大女嬰　情況由危殆轉為嚴重　續留醫兒童ICU

一名9個月大女嬰上周四（25日）在社區保母照顧期間抽搐昏迷，送院搶救，留醫多日終脫離危險期，目前情況由危殆轉為嚴重。



一名9個月大女嬰上周四（25日）交由社區保母照顧期間抽搐昏迷。（蔡正邦攝）

案發於上周四（25日），一名社區保母照顧9個月大的女嬰時，發現女嬰不適，遂通知其父母。女嬰被送往屯門醫院治理時昏迷，醫生認為其傷勢有可疑於翌日報案。警方經初步調查後，相信女嬰早前交由該名鍾姓33歲女子照顧期間，曾被不恰當對待，以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略將她拘捕。該名保母獲准保釋候查。

女嬰留院多日，今日情況略為好轉，由危殆轉為嚴重，續留兒童深切治療部。

消息指，女嬰父母俱為在職人士，育有一對分別4歲及9個月大的女兒，一家四口與一名家庭傭工住在屯門區，惟傭工於1月份休假，父母遂透過仁愛堂社區中心尋求暫托服務及聘請保母，父母於早上將女嬰交予保母至傍晚接回。

上周四（25日）上午，保母如常接走女嬰，惟下午為她洗澡後發現抽搐，遂通知女嬰父母，隨後送往屯門醫院救治。醫生發現女嬰腦部有血塊，左眼腫脹，立即安排手術及送進兒童深切治療部留醫。醫生認為女嬰傷勢可疑，不排除是人為造成，因而報案。