獨行賊潛樓上舖擸Chanel、Hermès　潛逃一周落網　揭另涉3竊案

尖沙咀一間專售名牌袋的樓上舖，上周日（21日）被賊人爆門進入掠去總值170萬元的手袋，警方連日追查，於本周一（29日）拘捕1名35歲無業男子，經調查相信他涉及另外3宗爆竊案，失物總值超過213萬元。行動中，警方檢獲約8萬元犯罪得益現金及被捕人犯案時所穿衣物，現落案控以入屋犯法罪，明日（2月1日）在九龍城裁判法院提堂。



35歲無業男，涉嫌爆竊被捕，警方檢獲現金等證物。（黃學潤攝）

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油尖警區重案組第三隊督察陳君圖講述案情，本月21日晚上8時許，北京道57號樓上一間售賣名牌手袋的樓上舖，被人用硬物敲碎玻璃門，掠去12個價值171萬元的手袋，賊人得手後乘的士逃去。

警方翻查閉路電視後，鎖定賊人身份，經調查相信他另外涉及去年11月至今，最少3宗電子產品店的爆竊案，分別位於旺角、油麻地及長沙灣，損失金額42萬元。賊人使用相同手法，以硬物敲碎玻璃門進入搜掠。其中油麻地及長沙灣兩宗案件，疑犯有同黨同行。

1月29日晚上10時，油尖重案組採取行動，在賊人自去年9月租用的一個荃灣工廈單位，檢取其犯案時的衣著及懷疑犯罪得益約8萬元現金；調查相信疑犯已經將手袋等贓物轉售，現正全力追查涉案失物。

疑犯35歲，報稱無業，目前被扣留調查，將被控告4項「入屋犯法罪」，明日在九龍城裁判法院提堂。根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》第11條「入屋犯法罪」最高可被判監14年。