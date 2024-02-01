尋人│六旬漢駕車上班後下落不明　座駕最後出現城門隧道

一名六旬男子，疑感冒未癒昨晨抱恙駕車上班，惟其同事途經城門隧道時，發現事主的座駕停在隧道外，當返抵公司後，卻一直未見事主出現。事主家人得悉後四出尋找，但未能聯絡上；而座駕亦不知所終。家人於同日報案，惜至今仍未有事主下落。家人心急如焚，恐其發生事故，故昐《香港01》讀者能協助尋找事主下落。警方指，已接獲相關報案。



失蹤男子陳志強近照。(事主家人提供圖片)

失蹤男子陳志強，66歲，家住沙田區，於青衣一間驗車中心工作，據其家人透露，陳翁前日（1月30日）患上感冒，疑昨日（1月31日）仍未痊癒，但照常上班。陳於昨晨7時出門駕車返工（車牌：NB 7723；型號為本田思域；車身為灰藍色）。

隨後，有同事路經城門隧道時，發現陳翁的座駕停在路邊，後面停有一輛客貨車，當時不以為然，但陳翁自此一直未有現身，無論公司或寓所；而其座駕亦不知所終，公司停車場或家中的停車場亦未見蹤影。

陳翁的家人為此心急如焚，恐陳因抱恙而發生事故。他們於昨傍晚到沙田警署報案，據了解，警方接報後立即沿其上班的路線尋找，但未見其蹤；同時又向醫院查詢，但未發現其入院記錄；據悉，警方現正聯絡電訊商，希望可以得悉陳的電話最後接收地點，收窄搜索範圍。有指事主的電話訊號，於昨日下午一度出現在元朗、下白泥等位置。

陳翁家人表示，如有發現事主行蹤、其座駕的去向等，均可聯絡事主的妻子：9088-7455或向警方提供資料。