落馬洲扑車劫金條案　警拘4男　$400萬金條去向未明

前日（1月30日）落馬洲發生金條搶劫案。21歲男子報案指他駕駛客貨車運載合共8塊、約值$400萬元的金條時，遭兩名持彎刀的歹徒搶劫，並駛走其客貨車。警方經調查後，拘捕4名涉案男子，惟8條金條不知所終。



姓沈事主（21歲）報案時稱，他由紅磡貨倉運送金條至洲頭村一貨倉，在洲頭村路遭一輛七人車及一輛私家車攔截，兩名匪徒下車亮出彎刀威嚇，打爛其客貨車車窗，連貨帶車搶去。

警員稱，接報後展開調查，於上水鶴藪道尋回有關客貨車，但車內價值約400萬元的8條金條不翼而飛。另外，警員發現匪徒駕駛的兩輛涉事私家車懷疑使用虛假車牌。警方拘捕4名年齡介乎25至34歲的本地男子，涉嫌搶劫及使用虛假文書，所有被捕人現正被扣留調查。

兩名匪徒搶去載有8塊黃金的客貨車後，遺下賊車逃去無蹤。（王譯揚攝）

案發於前日晚上，消息稱，晚上7時左右，沈男如常受托，運送8條、每條1公斤的金條，他用麻袋裝載，並放在貨VAN的座位上。他駕車於8時10分左右到達洲頭村，突然兩名歹徒出現，其中1人持彎刀打破事主的玻璃窗，並指嚇事主。事主慌忙由乘客位逃脫，惟左腳被玻璃碎割傷，只得負傷逃跑。其間見到歹徒搜索其車輛，及後被駛走。警方接報到場調查，發現棄於現場的七人車車牌與行車證不符。案件由新界北總區重案組跟進。事件中，沈男腳部受傷，惟毋須送院。