天水圍橋昌路地盤　工人被重物擊中　頭部受傷送院

撰文：凌逸德
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今日（1日）上午9時半左右，天水圍橋昌路一個地盤發生工業意外。據報工人被重物擊中，頭部受傷流血、右肩亦受傷。救護車到場將傷者送往屯門醫院搶救。警方列工業意外展開調查。

工業意外