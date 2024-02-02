賣家售Chanel袋遇騙彈票　警拘28歲女　揭另捲4案涉$43萬拘兩同黨

警方昨日（1日）接獲一名34歲韋姓女子報案，指她早前透過網上交易平台出售一個名貴手袋，一名28歲女子相約事主同日在旺角區交收，惟事主發現發現支票未能兌現，而且無法聯絡買家，懷疑受騙，繼而報警。旺角警區刑事部接手調查，同晚在區內以「以欺騙手段取得財產」拘捕該名28歲姓賴女子。據了解，事主當時透過網購平台Carousell出售Chanel手袋。



警方經調查後發現，懷疑被捕女子與另外4宗發生在旺角區、灣仔區及中區的網上購物騙案有關，涉及名貴手錶及手袋交易，涉案金額達43.3萬元，警員搜獲懷疑與案件有關的一隻手錶及一個手袋，總值約20萬元，另檢獲兩部手提電話、八達通卡及衣物等證物，被捕女子現正被扣查，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。

另外，警方經調查後，懷疑一名46歲男子和另一名27歲女子與該4宗網購騙案有關，上月分別以涉嫌「以欺騙手段取得財產」和「處理贓物」罪名作出拘捕，他們現已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。

警方昨日（1日）拘捕一名28歲姓賴女子，她懷疑與另外4宗網上購物騙案有關，目前正被扣查。（警方提供）

警方呼籲市民在網上購物時應提高警覺，如有懷疑，應於交收貨品前聯絡相關銀行機構核實存款的真偽，如懷疑受騙應致電「防騙易」熱線18222查詢。

警方強調，市民交收貨物前應先進行風險評估，留意對方帳戶評語、開戶時間以及交易記錄等；另應小心核實自己的銀行戶口，檢查是否已收到涉及的款項，留意「戶口結餘」及「可用結餘」或以現金交收，切勿相信任何由買家提供之入數單據或截圖；賣家在交收貨品前應確實確認對方身分才將貨品交予對方，以免墮入騙徒陷阱。