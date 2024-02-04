美斯訪港｜球迷賽後追到酒店守候　爭議聲中「萬人迷碧咸被噓走」

今日（4日）「TATLER XFEST：香港隊VS國際邁阿密CF表演賽」在一片噓聲中結束，「阿根廷球王」美斯（Lionel Messi）疑因傷「齋坐」未有落場；班主碧咸亦成眾矢之的。有球迷不滿直斥「世紀大騙案」、高呼「回水」；政府亦罕發聲明指「極度失望，主辦單位欠球迷一個解釋」，並可能扣減主辦單位的贊助款項。《香港01》記者於賽後再到球員下榻的富麗敦海洋公園酒店直撃，可見約30名球迷在酒店門外守候，保安略有加強。有美斯「忠粉」坦言不感失望，但亦深知很多球迷不滿：「（球迷）噓得好勁，一開始碧咸係萬人迷，後尾係畀人噓走！」



球迷林先生帶同多年前買下的球衣，希望能夠獲得偶像美斯的簽名。（羅日昇攝）

球迷林先生表示，自己剛才從大球場看畢賽事後，便搭地鐵前往酒店等候，盼能見到偶像美斯及其隊友蘇亞雷斯、布斯基斯等一面。由於美斯沒有落場，引致大批球迷不滿，他豁達稱：「睇到佢（美斯）就覺得OK，落唔到場都冇乜所謂！」又笑言：「（球迷）噓得好勁，一開始碧咸係萬人迷，後尾係畀人噓走！」被問及有沒有信心等到球星時，他就直言「有信心！」但如果要合照機會就可能「一半一半啦。」

林生又稱，自己自中學已經開始喜歡美斯，直至現在而家16年「中學開始鐘意佢，見到佢（美斯）開心，拎咗世界盃無憾已經OK㗎啦。」他帶同多年前買下的巴塞「波衫」及於2017年自己手繪的美斯畫像，希望能將畫像送給偶像以及獲得簽名，林生指自己將會等到尾班車時間才會離去。