美斯無上場│內地球迷住球隊下榻酒店　深宵守候昐索偶像簽名合照

昨日（4日）在香港大球場上演的「TATLER XFEST：香港隊VS國際邁阿密CF表演賽」，因「阿根廷球王」美斯（Lionel Messi）疑因傷「齋坐」未有落場；班主碧咸亦成眾矢之的。有內地球迷對未能見美斯上場，感到些許失望，但他們住在富麗敦海洋公園酒店，即球隊下榻場所，故徹夜未眠在酒店大堂等候，並帶同印有美斯名字的球衣，希望可與偶像合照。



兩名來自重慶(左二)、鄭州(左三)的婦人、來自內地的屈先生(右一)，與其他下榻在富麗敦海洋公園酒店的球迷，徹夜未眠等天光，希望可以見到美斯真人。(李家傑攝)

內地客屈先生表示，專程來港並購買了4,888元門票入場，對於美斯未有落場，感到失望。他同為富麗敦海洋公園酒店住客，特意帶同印有美斯名字的球衣及箱頭筆，希望能見美斯真人，及索取其簽名。他笑言，「等通宵等天光，規矩嚟！」假如成功取得簽名球衣，他笑言不會變賣，只會自己珍藏。他又透露，美斯親筆簽名球衣，可賣數萬元。

此外，兩名分別來自重慶及鄭州、不願透露姓名的婦人，則稱自小已喜歡美斯，而孩子現場亦有踢足球，當然亦是以美斯作偶像。然而小孩奈不住眼睏，故已上床睡覺，等偶像的工作，則交由媽媽接手。兩名婦人於5日凌晨時分，仍在酒店大堂等候，興奮非常，她們手持美斯球衣，希望能與偶像合照。

至於酒店方面，私人車路完全被封鎖，傳媒車輛只可停靠在政府道路旁。而酒店外亦有警車駐紮把守。