可疑人潛何文田獨立屋後花園　未知有否財物損失

撰文：凌逸德
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5日晚上11時許，警方接獲何文田嘉道理道一間獨立屋的傭人報案，指發現一名可疑人一度在後花園，其後逃去。警方到場搜索無果，正調查事件及協助點算有否財物損失。

警員到場搜索可疑人。(陳永武攝)
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