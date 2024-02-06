機場拖車跟車工拖大灣區航空飛機被輾斃　機管局：疑無扣安全帶

機場西停機坪今日（6日）凌晨發生罕見致命交通意外，一名34歲非華裔工人倒斃滑行道上。據悉，死者是跟車工人，乘同事駕駛的拖車拖動一架大灣區航空航機時，疑跌落地面被輾斃。機管局稱，死者疑未有扣上安全帶肇禍。



大批救援人員及機場職員到達現場。(讀者提供圖片)

死者Mohammad，有本港身份證，住東涌海堤灣畔。據稱，涉事拖車司機姓冼60歲，事發時駕駛拖車拖行一架大灣區航空的航機，死者坐在車尾位置，懷疑途中他跌落地面並被飛機輾過，當場斃命。

機管局回覆查詢稱，今日凌晨約3時接獲報告，指一名負責飛機拖曳工作的中國飛機服務有限公司員工，被發現倒臥在機場停機坪的滑行道上。消防、救護及警方接報後隨即到場，證實該名員工已經死亡。據現場了解，該名員工於拖車工作時懷疑未有扣上安全帶。警方正循交通意外方向調查事件成因，機管局將配合調查。

機管局對相關機場員工的離世表示難過，對其家屬表示慰問。機管局已聯絡相關地勤公司，跟進向死者家屬提供協助的事宜。

《香港01》正向中國飛機服務有限公司查詢。

香港民用航空事業職公總會主席李永富稱，死者是非華裔人士，初步了解他屬於飛機維修技術人員，加入相關公司一個月左右。涉事車輛叫牽引車，當飛機（貨機或客機）完成地勤工作後，由牽引車推出滑行道；而牽引車有兩邊駕駛席，即兩個方向的車頭，有駕駛員和跟車工人一同工作。

死者是跟車工人，返通宵更。一般而言，跟車工人的工作是負責掛上連接飛機和拖車之間的牽引杆；另外協助將三角形的輪擋，放在飛機各輪胎前阻止其移位。

李指出，一般新入職員工也有相關培訓，但從車禍可見，有改善和檢討的空間。

牽引車是用作拖動飛機到滑行道，圖為其中一款牽引車。（資料圖片）

事發於凌晨3時左右，當局接獲一名機場員工報案，指發現一名男子，在西停機坪位置對開的滑行道倒地昏迷，不省人事。救護員趕至現場，證實34歲事主當場死亡。

警方正調查事件，並追查涉事車輛或載具下落，並將案件列作「致命交通意外」跟進。警員由機場車輛引領前往意外現場調查，並拍攝事主乘坐的拖車以作記錄。

大批機場人員及警員，封鎖現場調查。(李家傑攝)