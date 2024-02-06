農曆年臨近　海關與旅監局高調巡查旅遊旺區　提醒商戶誠實經營

旅遊旺區不時有無良藥房「劏客」，海關昨日（5日）才於尖沙咀拘捕一名藥房男職員，涉以中藥磨粉收貴80倍欺詐內地客。臨近農曆新年，海關今日（6日）於facebook專頁表示，聯同旅遊業監管局人員前往尖沙咀、土瓜灣及紅磡區內多個旅客購物熱點高調巡查，並向旅遊業監管局旗下註冊商店進行合規推廣，提醒商戶誠實經營的原則，以及營商過程中必須遵守《商品說明條例》規定。



同時，海關人員亦向訪港旅客講解消費權益及派發宣傳單張，提醒他們時刻要提高警覺，避免墮入消費陷阱。海關表示，農曆新年將至，將繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商行為；亦十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有「快速行動隊」處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員，優先處理及跟進。

如果消費者懷疑遇到不良商戶，應堅決表明拒絕交易及向海關舉報，舉報渠道包括致電海關24小時熱線 （2545-6182）、舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）、網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）。