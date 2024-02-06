大埔30歲女子疑遭非禮　警追緝年約七旬淫翁

撰文：梁曉晴
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大埔發生非禮案。今午（6日）5時許，警方接報指一名30歲女子在富善街室外位置懷疑被人非禮，警員到場初步調查後，將案列作非禮，交由大埔警區刑事調查隊第七隊跟進，正追緝年約70歲男疑犯。

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