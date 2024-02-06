深水埗私人住宅變毒品儲存倉　警檢$40萬可卡因　兩女被捕明提堂

警方表示，油尖警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，鎖定一個以私人住宅作掩飾的毒品儲存倉庫，本周一（5日）在深水埗順寧道一帶展開反毒品拘捕行動，拘捕兩名女子，檢獲約值40萬元的懷疑可卡因，案件將於本周三（7日）在西九龍裁判法院提堂。據了解，涉案兩人持香港身份證。



警方檢獲大批證物。（警方提供）

行動期間，警員發現一名女子形跡可疑，於是上前截查，警員在該名女子身上搜獲約34克懷疑可卡因，警員其後將該名女子帶回上址一個私人住宅單位進行搜查，在單位內發現另一名女子，在屋內檢獲共約172克懷疑可卡因，一批毒品包裝工具及懷疑犯毒得益約港幣兩萬元，行動中檢獲的毒品市值共約40萬元。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

該兩名涉案中國籍女子分別18歲及22歲，同樣報稱無業，將會被落案起訴「販毒」罪名，案件將於本周三（7日）在西九龍裁判法院提堂。

警方相信，是次拘捕行動已經成功搗破一個活躍於西九龍區的毒品儲存倉庫。根據調查顯示，販毒集團會專門揀選高設防私人屋苑，藉其位置及保安較嚴密以逃避警方追查，增加執法難度。警方重申，打擊販毒活動是警務處處長首要行動項目之一，因此將會繼續不遺餘力遏止相關犯罪行為，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。