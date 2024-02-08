警破74宗詐騙及洗黑錢案拘103人　61歲婦被假公安騙取3100萬元

深水埗警區刑事部進行代號「曠頂」行動，打擊詐騙案及洗黑錢案。行動中共拘捕103人，年齡介乎15至75歲，涉嫌與74宗詐騙案及洗黑錢案，涉及375名受害人，總損失金額接近1.8億元，涉及騙款接近130萬元。



最大一宗損失為一名61歲居住海外，從事科學研究的女子，因收到假冒公安電話從而將3100萬元轉賬至傀儡戶口。另一宗涉及多最受害人的騙案有81名受害人，年齡介乎23至51歲，因在網上平台購買酒店套票而被騙，騙款金額超過15萬元。



深水埗警區刑事部進行代號「曠頂」行動，打擊詐騙案及洗黑錢案。行動中共拘捕103人，年齡介乎15至75歲，涉嫌與74宗詐騙案及洗黑錢案，涉及375名受害人，總損失金額接近1.8億元，涉及騙款接近130萬元。

深水埗警區科技及財富罪案組主管黃斯淇督察講述案情，指深水埗警區在2023年接獲2423宗詐騙案，比2022年接獲1873宗詐騙案件多出30%，佔全年總罪案率約40%。有見及此，警署過去3星期，即2024年1月22日至2024年2月6日，深水埗警區刑事部展開一連17日，名為「曠頂」的拘捕行動。行動總共拘捕103人，包括79男24女，年齡介乎15至75歲，被捕人士分別報稱職業有清潔工人，廚師、美容師、侍應等，涉嫌干犯以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢罪。103名被捕人總共牽涉74單詐騙案及洗黑錢案，共375個受害人，案件類型包括投資、網上求職、網上情緣、網上購物、電話騙案及街頭騙案，總損失金額接近1億8千萬元。個別案件損失金額由1500元至3100萬元不等。大部分被捕人士為詐騙集團提供傀儡戶口，收取並處理案中贓款。

其中一宗涉及最大金額的騙案有3100萬元，受害人為一名61歲居住海外，從事科學研究的女士，因收到假冒公安電話從而將3100萬元轉賬至傀儡戶口。另一宗涉及多最受害人的騙案有81名受害人，年齡介乎23至51歲，因在網上平台購買酒店套票而被騙，騙款金額超過15萬元。

深水埗警區刑事部於2023年及2024年，就142名涉嫌牽涉「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪的被捕人徵詢法律意見，其中68名被捕人已經取得律政司同意可以起訴或經已起訴，當中有18名被捕人即將會在區域法院進行審訊。警方亦會就所有在區域進法院進行審訊的案件，向法庭申請加重刑罰。在2023年，深水埗警區已經成功將4名傀儡戶口持有人因「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」於裁判法院定罪，判處監禁8至16個月。深水埗警區會繼續不遺餘力地拘捕及檢控傀儡戶口持有人，重點打擊騙案。

深水埗警區刑事署理總督察黃瀚緯呼籲市民切勿租、借或賣戶口，因為即使只是借、租或賣出戶口作洗黑錢用途，而非實際操控戶口，同有機會觸犯洗黑錢罪。香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益，而依然處理該財產，已經干犯洗黑錢罪；一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。

最後，警方提醒市民收到可疑電話及訊息時，切勿輕易透露個人資料或戶口資料。警方亦在此呼籲市民下載防騙伺服APP，以識別可以來電及網站，評估詐騙及網絡安全風險。如有懷疑受騙，請致電防騙易熱線18222查詢。