龍年BB｜B女零時東區醫院出世　原定情人節出世搶閘成「龍B」

踏入龍年大年初一，今年有2個「龍仔」和3個「龍女」於凌晨零時出世。首名在公立醫院出生的「龍年BB」為陳氏夫婦的第一胎，女嬰於今日（10日）凌晨零時02分在東區醫院出生，重2.9公斤，母女平安。陳太指，預產期原預計為2月14日情人節，詎料在大年初一提早出世，笑言Ｂ女「自己揀做初一BB」。



37歲的陳太任職空中服務員，同為37歲的陳生則從事建築設計業。（翁鈺輝攝）

Ｂ女提早出世，陳太指事出突然，「本身尋晚入完院，初一諗住去拜年」，結果醫生檢查完畢便通知他們要開始催生。陳氏夫婦感激醫護人員照顧及指示，使生產過程十分順利。陳太又指誕下小龍女的過程中大家都很興奮，分娩時產房內充滿「加油啊，就嚟到龍年」的打氣聲，「（B女）出嚟又好開心，BB都好乖好鍚我，加上係第一胎，所以好有紀念價值」。

夫婦指還未替B女改名，由於預產期原預計為2月14日情人節，詎料B女大年初一提早出世，原本改名主題是圍繞情人節，但現時提早成為「龍年BB」，故改名仍與家人商量中。陳生希望愛女「簡簡單單，開開心心，健健康康成長就是最大的祝福」，他們會好好為小朋友做好教育準備，「最緊要做好身教」。

對於女兒未來發展，陳生指「佢可以點發展我地控制唔到 ，佢到時想點，我地能力又幫到嘅，咪推佢一把，推佢上斜。」（翁鈺輝攝）

生產雖來得突然，但陳生陳太合作無間，陳太指生產過程深深體會到「神隊友」的重要，「佢（丈夫）7、8個鐘不停咁幫我按摩，真係幫到我解決痛楚」、「雖然（生產）好漫長但因為佢（丈夫）喺隔離所以好安心」。對於太太剛分娩完畢，陳生說太太分娩過程很辛苦，不過笑言「第一句都係新年快樂先」，亦許諾「我哋會好好湊大呢個女，未來開開心心」。

至於政府發放「大利是」，向新生嬰兒家庭發放2萬元獎勵金，陳生陳太指對他們而言是一份禮物，「有就當然最好，如可增加多少少金錢或侍產假就更好」。任職空中服務員的陳太認為政府可參考外國措施，逐個月發放奶粉錢等新生嬰兒資助。從事建築設計陳生亦建議政府可考慮延長現時法定５日的侍產假，如可延長到兩星期甚至一個月就最好，「這是所有初生嬰兒家庭的憧憬」。