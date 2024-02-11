網傳深水埗街頭現「魚蝦蟹」賭檔　網民籲執法　附近商販﹕冇見過

每逢農曆新年，不少人會「賭返兩手」一試「運氣」，但竟有人懷疑公然在深水埗街頭擺「魚蝦蟹」賭檔。今日大年初二（2月11日）便有網民上傳數張照片至社交平台，可見一名戴帽男疑於鴨寮街以膠檯木板搭建檔口，上面放有「魚蝦蟹」，不少街坊圍觀賭局，只見一名男子放下現金看似下注，另有一名女子手持一疊銀紙，似乎未決定好「心水」。不過，從照片看來塘邊鶴雖然多，但真正參與的人並不多。惟《香港01》記者下午到現場視察，未見該個賭檔，附近排檔疑因過年而沒有營業，與網傳照片附近的環境有所不同，亦附近正擺地攤的商販亦指沒見過網傳「魚蝦蟹」檔。



有人懷疑在深水埗街頭公然賭「魚蝦蟹」。（網上圖片）

事件隨即引起網民熱議，不少人直斥光天化日街頭賭博行為犯法，「咁大膽公開賭博」，呼籲警方執法；但有人估計是騙局，直指多年前已有「廟街天仙局」，懷疑在旁的一男一女是「做枚」，提醒他人「千祈咪上當，街頭騙術」；亦有人指這類街頭賭檔並非新鮮事，「其實十幾年前嘅深水埗一早已經有啦，新年見怪不怪」、「早幾年已經有、成班古惑佬公然喺街開賭檔」。

《香港01》記者於今午下午4時許，到深水埗鴨寮街及北河街一帶巡視，發現現場的排檔都沒有營業，附近一帶街道有大批南亞裔人士擺地攤販賣各種物品，而網傳擺「魚蝦蟹」賭檔位置則有人在賣手袋，商販和街坊都表示沒有見過網傳的「魚蝦蟹」賭檔。

翻查資料，早於2020年2月、7月及8月，深水埗警區人員曾多次在區內進行反賭博行動，搗破多個「魚蝦蟹」街頭賭檔，而因經營賭檔被捕的人多是越南籍人士。

街頭聚賭屬違法行為。根據法例，任何人於街道上經營或管理，或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。而任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁9個月。《香港01》正向警方了解有無接獲任何報案或作出執法行動。