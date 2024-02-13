有片｜將軍澳女保安遭狗咬傷　狗主不顧而去　傷者轟：有責任道歉

將軍澳發生狗咬保安員事件。昨日大年初三（12日），唐賢街一商場一名女保安巡邏期間遇到3名放狗男女，卻慘被一隻小狗咬傷左小腿，須報警送院，惟狗主等人不顧而去。狗咬過程全被閉路電視輯錄，可見3名男女帶同4隻小狗散步，當時均無牽着狗繩，其中一隻小狗無故撲向女保安咬人，放狗男女其後逗留不足20秒，便悉數離開現場。受傷女保安炮轟對方不負責任，亦擔心下次有其他人因此受傷：「佢哋要有責任心，我唔係要賠償，而係要道歉！」



受傷女保安被狗咬後，左小腿流血及瘀青。（傷者蒙女士提供）

受傷女保安蒙女士向《香港01》透露，昨午巡經商場一樓平台時遇到該3名男女，被狗咬後因擔心狗隻的衛生及健康問題，已立即向對方查問：「（隻狗）有冇打針？」惟對方毫無回應，最後更施然離去。她發現傷口流血及瘀青，無奈報警及送院，獲醫生開了4日病假，亦須打破傷風針和狂犬病疫苗及覆診。

蒙女士稱，當時4隻小狗並無戴上狗口罩，即使有狗繩，但3名放狗男女均無牽繩，狗隻可隨便走動。她認為作為狗主要有責任心，否則下次可能再有同類事件發生，傷及他人，「好冇良心！佢哋要有責任心，我唔係要賠償，而係要道歉。」

其中一隻小狗撲向女保安，咬傷其左小腿。（傷者蒙女士提供）

警方表示，昨午5時30分接獲將軍澳唐賢街一名姓蒙（48歲）女保安報案，指巡邏期間發現2女1男帶同4隻狗散步，懷疑無拖狗繩，其中一隻約2呎長的狗隻衝向她，並咬傷其左小腿，放狗人士其後離去。受傷保安被送往將軍澳醫院治理。案件列作「狗咬」處理。