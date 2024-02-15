去年同志約炮遭落迷姦水身亡案　警改列誤殺　疑犯被控多項罪名

警方表示於2024年2月14日，將一宗2023年3月15日在尖沙咀發生的施用藥物以獲得或便利作非法的性行為案，改列作誤殺案。警方當日約下午1時接獲漆咸道南一酒店職員報案，指發現一名25歲男子昏迷倒臥在上址一房間。人員接報到場後，該名25歲男子現場被證實死亡。案件交由西九龍總區重案組接手調查。經深入調查後，人員於2023年3月16日，在九龍區拘捕一名現年29歲的本地男子，涉嫌「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」及「盜竊」。該名29歲男子已於2023年3月18日，被控一項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」罪，案件已於2023年3月20日在九龍城裁判法院提堂。



警方指，人員經進一步調查及諮詢律政司意見後，案件現改列為「誤殺」，調查亦發現該名被捕男子與多宗同類型案件有關，他已被控以1項「誤殺」罪、3項「為了犯可公訴的罪行而施用一種藥物、物質或物品」罪、4項「盜竊」罪、2項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」罪、2項「未經同意下作出的肛交」罪以及1項「意圖損害而施用有害物品」罪。案件將於2月15日於九龍城裁判法院再訊。

