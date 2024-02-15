24番梘暗藏6公斤可卡因　海關拘兩外籍女　涉收$2至3萬報酬販毒

農曆新年假期邊境人流眾多，不法分子圖藉此「混水摸魚」偷運毒品入境。海關前日年初四（13日）在機場截獲一名經杜拜和越南來港的外籍女子，在其行李存放的24塊番梘內，驗出合共藏有6公斤可卡因，市值約550萬元，該女子隨即被捕。海關人員調查後，再在昨日（14日）於機場拘捕另一名準備離港的涉案外籍女子，相信她們是友人關係，以每次2至3萬元的報酬協助運毒，她們已共同被控一項販運危險藥物罪，明日（16日）將於西九龍裁判法院提堂。



海關人員在被捕女子的行李當中發現24塊涉藏有可卡因的番梘。（陳浩然攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任邱健偉稱，人員前日在機場為一名經杜拜和越南河內抵港的外籍女子清關，因其寄艙行李的X光影像有可疑，遂打開檢查，並在其中找到24塊番梘。他直言正常旅客不會攜帶大量番梘進出境，因而引起人員懷疑，對其作進一步檢查後，於番梘內部發現懷疑是可卡因的白色粉末，因而以涉嫌販運危險藥物罪將女子拘捕。

人員經調查後，相信另有一名女同黨，且在同日較早前已入境香港、並準備在昨日離境，遂派員在機場拘捕該名涉案外籍女子。被捕兩人分別58和48歲，分別報稱無業和售貨員，相信本身是朋友，現已共同被控一項販運危險藥物罪，明日在西九龍裁判法院提堂。

邱相信，涉案兩人是純粹收取報酬協助同一個集團運送毒品來港，每次報酬約2至3萬元，正調查她們是否有其他出入境紀錄，但相信不涉及「包旅行」後帶貨回港，將調查毒品來源和去向，以及有否流出市面。他認為不法分子是企圖趁農曆新年假期出入境高峰期，派人經低風險國家轉機抵港，以減低被截查機會，強調會繼續以風險評估和先進裝備防止毒品流入本港。

他亦呼籲市民不要因貪錢而參與販毒活動、不應受他人聘請或委託運送受管制物進出香港、或在未確定物品屬性時協助他人運送物品，重申販運危險藥物最高可被判終身監禁和罰款500萬元。