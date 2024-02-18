兩外籍旅客油麻地販毒被捕　警搗賓館毒品倉檢值1.2億元可卡因

有跨國販毒集團利用遊客身分，留港販運毒品。警方毒品調查科於前日（16日）在油麻地一間賓館採取反毒品行動，並以「販運危險藥物」罪拘捕兩名持西班牙護照的男子，檢獲約132公斤懷疑可卡因，市值約1.2億元，為本年至今最大可卡因檢獲量的案件。



警方毒品調查科行動組警司譚威信指，警隊毒品調查科經過深入調查及情報分析，於前日（16日）下午約4時採取反毒品行動，於在彌敦道一大廈外截查一名多明尼加籍的男子（47歲），並於其行李箱內，發現有15塊磚狀的可卡因，共重15公斤。

其後警方到其樓上租住的賓館房間作進一步調查。警方在數個行李箱內再搜出109塊相同包裝的磚狀可卡因及2袋碎磚狀的可卡因，共重117公斤，房間內另一名44歲哥倫比亞籍男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。

案中檢獲一共132公斤懷疑可卡因，市值約1.2億元，是本年至今最大可卡因檢獲量的案件。2名外籍男子持西班牙護照，以販運危險藥物罪被拘捕，他們現正被扣留調查，案件會於明日（19日） 在九龍城裁判法院提堂。

譚威信指，相信販毒集團特意招攬外籍人士，利用旅客身份去管理毒品儲存倉同販毒，形容他們以「打游擊」方式販運毒品。警方相信行動已搗破一個毒品儲存倉，並檢獲大部分這個毒品儲存倉處理過的毒品。根據調查，案中2人在1月兩名被捕人士以旅客身份，由西班牙經倫敦轉機來港，簽證容許逗留香港3個月。

警方重申販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134 章危險藥物條例， 一經定罪，最高刑罰可終身監禁及罰款500萬元。