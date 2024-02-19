將軍澳3童獨留在家　輪椅代步祖母主力照顧　父買飯盒後離開

將軍澳3名小姊弟昨日（18日）被發現獨留在家，消息指平日照顧他們的祖母不適入院，父親因照顧患有憂鬱症的妻子分身不暇，買飯盒予子女後離開。事件由祖母朋友揭發，姓譚（34歲）父親涉嫌虐兒被捕。



據鄰居所講，父親住尚德邨，3名小姊弟則交由居住景林邨景桃樓的祖母照顧。祖母年約60歲，不良於行需要輪椅代步。小姊弟與祖母出入都會與鄰居打招呼，甚少見到譚父前來。



有鄰居指日常都是見到小朋友由祖母接送返放學，從未見過男士帶3名小朋友出入，間中亦會聽到小朋友聊天、哭喊的聲音。（林澤鋒攝）

將軍澳景林邨景桃樓一單位，昨日（18日）發生兒童獨留在家案件。據了解，3名分別9歲、4歲及7歲的小姊弟，被祖母朋友揭發無人照顧，繼而報警，幼童姓譚（34歲）父親涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。

祖母以輪椅代步 主力照顧3童

消息指，任職建築師的父親與任職售貨員的29歲女友育有3名子女，居住於將軍澳尚德邨。一家5口原本一同居住，但自上年6月起，幼童母親患上憂鬱症，譚男為專注照顧妻子，於是將3名子女交託予居於景林邨陳姓母親照顧。

據涉事單位鄰居Alice說，平日3幼童由60多歲的祖母照顧，祖母出入要輪椅代步，並需要定期到醫院洗腎。她又指小朋友平時很乖，見到她時也會打招呼叫「auntie（姨姨）」。平日很少見到小朋友爸爸，「佢爸爸就見到面都唔打招呼，多數見到嫲嫲」。

3童之父陪母入院 曾買飯盒予子女

惟大前日（16日）祖母不適，未能照顧3名孫兒。幼童父親陪同母親入院後，曾為小朋友購買飯盒，之後再次離開。期間一名牧師、即幼童祖母的朋友，得知陳婦住院無人照顧3名幼童，於是到達景林邨單位並報警。

經過警方調查，3名幼童身上沒有受傷。3名幼童被送往將軍澳醫院留醫，幼童父親承認「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，案件交由將軍澳刑偵組第二隊跟進。

景林樓發生懷疑虐兒案，3名幼童被獨留家中2日。（左朗星攝）