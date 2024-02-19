有片｜旺角男司機遭群煞「兜錘窩面」圍毆　負傷駕私家車逃脫報警

旺角發生圍毆案。今日（19日）網上瘋傳數段影片，可見數名惡煞圍毆一名男子，其中一名金毛漢下下「兜錘窩面」，拳拳到肉，粗口橫飛；另一名cap帽男更一度持地拖企圖施襲，被同伴制止。捱打男子毫無招架之力，趁惡煞停手在馬路橫行之時，伺機駕車逃至花園街報案。警方表示，案中人士因過馬路問題爭執，私家車男司機被打，其間有人自稱三合會成員，現正追緝數名涉案男子歸案。



其中一名cap帽男及金毛漢連環出拳攻擊。（網上影片截圖）

從網上片段可見，當時一輛白色私家車停泊在旺角道近通菜街，3名惡煞包圍一名白衫男，將其逼至車身。其中一名cap帽男及金毛漢，連環出拳攻擊白衫男頭面，不斷「爆粗」，金毛漢更多次「兜錘窩面」兼「起飛腳」。其間，另一名黑衫男亦加入戰團一拳打頭，白衫男登時跌到地上，全程毫無還擊之力，一直只能以手掩頭。

有人施襲後隨即吩咐「走、走、走」，惟金毛漢餘氣未消，見滿頭濕透的白衫男爬起身後，又再折返向其拳打腳踢，並一拳打落白衫男座駕的擋風玻璃，最終被同伴拉走；cap帽男更一度持地拖企圖施襲，亦被同伴制止。其後疑犯等人兇神惡煞橫行馬路，捱打男子見狀佔機登上座駕，駕車逃去。事件引起途人圍觀，片中一度傳出女聲：「喂報警啦！」

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警方表示，今日（19日）凌晨1時03分接獲姓李（30歲）男司機報案，指駕駛私家車載着一名14歲少女及43歲男子，途經旺角道近通菜街時，數名男子走出過馬路，他響號時引起對方不滿，雙方發生爭執。其間，李男被對方襲擊及毀壞私家車擋風玻璃，有人自稱三合會會員。李男其後駕車逃至花園街36號對開報案，他面部受傷，被送往廣華醫院治理。

警方將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」、「自稱三合會會員」及「刑事毀壞」處理，旺角警區刑事調查隊現正追緝數名30至50歲、約1.7米高的男子歸案，其中一名男子身穿白色衫及染金髮。