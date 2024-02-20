啟德冧棚架．直播｜女工於外棚安裝鋁板玻璃　棚架塌下撃中4工友

啟德澐璟地盤發生工業意外。今午（20日）近5時，警方及消防接報指承富里2號「澐璟」的地盤，有棚架倒塌導致5名工人受傷，有人現場已無呼吸及脈搏，傷者被分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院救治，其中兩名女工送院後不治，其餘2女1男清醒送院。勞工處、屋宇署、警方及消防的代表，今晚在事故現場交代意外詳情。



消防處署理助理消防區長李紹暉指，消防到事故發生後5分鐘到場，動用79名消防及救護人員，以及災難應變救援隊到場。事件中2人被困，消防動用15分鐘將兩人救出。900人自行疏散至安全地方。整個拯救過程，消防需要在倒塌棚架的地面搜救，以及到各樓層確保沒有其他傷者被困。

消防處高級救護主任陳偉昌表示，1男4女傷者在地面被發現，2名情況嚴重傷者被發現時已沒有呼吸及脈搏。另2名情況嚴重及1名情況普通傷者，清醒送院，需要留醫，情勢分別是手部骨折及一般撞傷。

東九龍總區重案組總督察郭靜怡指，警方今午4時56分接獲999報告，一地盤安全主任報稱有棚架倒塌，傷及5工人，警到場協助傷者送院。東九龍總區重案組接手調查，會聯同各部門及專家嚴肅處理、深入調查，希望找出事發原因，若調查後發現有人為疏忽，定必會進行刑事調查及檢控。

勞工處助理處長（職業安全）溫治平指高度關注意外，事件中兩工人死亡、3人受傷，深表難過，並慰問家屬。初步資料，事發時一女工在外牆19樓外棚進行金屬鋁板及玻璃安裝，其間一幅15米乘8米竹棚由19樓塌下至地面，4工人剛經過現場，被棚架擊中，導致兩女工受傷。勞工處即時派員到場調查，調查仍在進行，正嚴肅跟進事件，若發現任何持責者違職安健法例，必會提出檢控。處方會發出暫時停工通知書，停止相關承建商用地盤內竹棚的使用及更改工作。

屋宇署總主任/地盤監察陳婉明則指，非常高度關注事件，感到難過，並向死者家屬及傷者作慰問。署方指，承建商有責任確定竹棚設計安全穩固，屋字署會繼續全部調查事故原因，若發現有人違建築物條例會嚴肅跟進，轉介承建商紀律委員會作紀律聆訊。署方並提醒要按相關規例及守則進行工程，確保安全。

啟德承富里一個地盤發生工業意外，有棚架倒塌，在場人員為受傷工人急救。（網上片段）