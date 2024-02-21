警尖沙咀重慶大廈一帶掃毒　檢$9萬可卡因　拘一名阿根廷男旅客

警方表示，西九龍總區情報組及油尖警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，昨日（20日）在尖沙咀重慶大廈一帶展開聯合反毒品拘捕行動，檢獲約值9萬元可卡因，拘捕一名男旅客，被捕人已被暫控一項「販毒」罪，將於今日（21日）在九龍城裁判法院提堂。據了解，被捕男子是阿根廷國籍。



（警方提供）

行動期間，警員發現一名外籍男子形跡可疑，遂上前截查，並在該名30歲男子身上檢獲一包重約67克的懷疑可卡因，以涉嫌「販毒」罪名作出拘捕，其後人員在附近一個單位作出搜查，檢獲懷疑與案有關的電子磅，行動中檢獲的毒品市值約9萬元，該名男子已被暫控一項「販毒」罪，將於今日（21日）在九龍城裁判法院提堂，案件交由油尖警區特別職務隊第二隊跟進，不排除有更多人被捕。

警方檢獲懷疑毒品、現金及電子磅等證物。（警方提供）

警方表示，相信有販毒集團針對旅客，並以金錢利益誘惑旅客從事販毒等非法行為，同時旅客往往認為自己只會短暫停留香港，需要承擔的法律責任機會較少，因而選擇鋌而走險 「搵快錢」。但警方強調，打擊販毒行為是警務處處長的首要行動項目之一，不論販毒人士的身份或國籍，警方都會鍥而不捨打擊這些非法行為。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，任何人士包括市民或旅客，切勿以身試法。