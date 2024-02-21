幫手搵人｜31歲男子陳林華遊台失蹤近一個月　家人報案明赴台尋人

31歲男子陳林華於今年1月6日離開藍田安田邨的住所後再沒歸家，其間曾與兄長及朋友聯絡及透露會獨自去台灣旅行，他亦曾上載在台灣居酒屋用膳的照片，惟至1月27日陳林華與友人交談後再無音訊。家人曾多次致電聯絡無果，終於2月12日到警署報警求助，並將於明日（22日）赴台報案及尋人。



31歲男子陳林華於今年1月27日與友人交談後再無音訊。（家人提供）

《香港01》聯絡到陳林華的胞兄，他表示已跟弟弟的朋友及波友聯絡了解最新情況。他指弟弟於1月6日晚上離開安田邨住所，並向朋友聲稱會於1月9日獨自去台北旅行。從陳與朋友的Whatsapp對話截圖可見，他曾於1月16日在新北市板橋區一間居酒屋用膳，亦已購票打算於1月21日到新北市立新莊體育館觀看林書豪效力的「新北國王隊」主場比賽。

陳兄指，家人於1月24日起與弟弟失聯，但其弟曾於1月27日與朋友聯絡，惟沒有透露身在何方。據知，其弟原本相約一名友人到台灣參加台灣百萬撲克大賽（TMT），但友人卻臨時「甩底」。由於弟弟了無音訊，陳兄遂於2月12日到秀茂坪警署報案求助，他早前亦到台北經濟文化辦事處位於中環廣場的辦公室查詢，獲告知弟弟曾入境台灣。他明日（22日）將會前往台灣報案及尋人。