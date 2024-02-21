57歲婦人墮網上騙案　「投資」損失$1,780萬

警方於上周三（14日）接獲一名57歲本地女子報案，指早前透過一網上社交平台結識一名男子，對方於去年5月至今年2月期間，先後誘使她點擊相關連結至虛假網站並進行投資，另外亦要求事主支付金錢作其生意之用。該名男子其後失聯，事主亦無法登入相關網站 ，懷疑受騙遂報案救助，她總損失約1,780萬元。



事主按男子指示，於2023年5月至今年2月期間先後45次轉帳共約1,250萬元至對方指定的29個本地銀行戶口作投資之用。事主曾獲發約260萬元的「投資利潤」，以博取其信任並繼續投資。

另外，於2023年9月，該名男子要求事主支付790萬元作其生意之用，事主遂按指示以現金方式將約790萬元存到對方指定的3個虛擬貨幣錢包。該名男子其後失聯，事主亦無法登入相關網站 ，懷疑受騙遂報案救助，她總損失約1780萬元。

人員經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由屯門警區科技罪案及財富調查隊跟進，暫未有人被捕。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。警方提醒市民保持警覺，呼籲如懷疑受騙，立即致電反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222。