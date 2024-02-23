中學男教練與女學生不雅照流出　警列未經同意下發布私密影像調查

昨日（22日）網上有討論區流傳港島南區一間中學，有一名男籃球教練與一名女學生關係密切，文中更附上多張不雅照片。教育局非常關注有關事件，校方亦已即時解僱有關教練。警方今日（23日）表示，於昨日下午留意到網上討論區有關貼文，已主動聯絡校方，並即時安排刪除相關帖文，案件暫列作「未經同意下發布私密影像」，由西區警區刑事調查隊第五隊跟進調查。警方與校方正積極跟進案件，暫未有人被捕。



教育局回覆查詢時指，非常關注有關事件，知悉後即時聯絡學校跟進了解。學校已啟動危機處理小組跟進，包括即時解僱有關教練，並為有需要學生及家長提供輔導和支援。局方要求學校嚴肅跟進事件和提交報告，並會繼續與學校保持聯絡，跟進及提供適切協助。

另外，涉事男子所屬的體育會昨日亦於社交平台發出聲明，指已立即暫停該男子的職務，並表示其個人行為與該會無關；並澄清沒有安排任何職務於有關學校。

根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁三年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

此外，根據《防止兒童色情物品條例》（第579章）第3條，任何人發布兒童色情物品均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款200萬元及監禁8年。

未經同意下發布私密影像 最高刑罰為監禁5年

《2021年刑事罪行（修訂）條例》生效後，窺淫、非法拍攝或觀察私密部位、發布源自上述兩項罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像，均屬違法。新訂罪行的最高刑罰為監禁5年，法庭可命令被告或其他人移除、刪除或銷毀涉案的私密影像。