柴灣會所泳池七旬婦遇溺　救生員救起昏迷送院

撰文：凌逸德
出版：更新：

今日（23日）下午2時許，警方接報一名77歲姓馮老婦，在柴灣康山道2號一個泳池遇溺。事主由在場救生員救起，但昏迷不醒，隨後由救護車送往東區醫院搶救。

遇溺